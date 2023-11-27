Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Укрзалізниця: Під час серйозної негоди українці зможуть розраховувати на залізничне сполучення

145

Навіть під час серйозної негоди українці зможуть розраховувати на залізничне сполучення: Укрзалізниця підготувался до погіршення погодних умов. Про це йдеться у заяві компанії, передає УНН.

«Укрзалізниця підготувалася до погіршення погодних умов, які очікуються вже сьогодні-завтра по всій країні: сильні снігопади, ожеледиця та шквальний вітер», - заявили у компанії.

Залізничники пропонують на час негоди не ризикувати з автотранспортом і скористатись потягами. Для цього на багатьох поїздах будуть передбачені додаткові місця.

З заметеної Одеси, зокрема, потяги йдуть за графіком, повідомляють в Укрзалізниці.

Укрзалізниця
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 27 ноября 2023
Воскресенье, 26 ноября 2023
Суббота, 25 ноября 2023
Пятница, 24 ноября 2023
Четверг, 23 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023