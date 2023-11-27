Укрзалізниця: Під час серйозної негоди українці зможуть розраховувати на залізничне сполучення

Навіть під час серйозної негоди українці зможуть розраховувати на залізничне сполучення: Укрзалізниця підготувался до погіршення погодних умов. Про це йдеться у заяві компанії, передає УНН.

«Укрзалізниця підготувалася до погіршення погодних умов, які очікуються вже сьогодні-завтра по всій країні: сильні снігопади, ожеледиця та шквальний вітер», - заявили у компанії.

Залізничники пропонують на час негоди не ризикувати з автотранспортом і скористатись потягами. Для цього на багатьох поїздах будуть передбачені додаткові місця.

З заметеної Одеси, зокрема, потяги йдуть за графіком, повідомляють в Укрзалізниці.