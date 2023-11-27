Bloomberg: Деякі країни ЄС виступили за пом’якшення антиросійських санкцій

Деякі країни Євросоюзу виступили за пом'якшення антиросійських санкцій, у новому 12-му пакеті, спрямованих на припинення обходу санкцій проти рф через треті країни.
Про це пише Bloomberg, передає УНН.
«Група держав-членів [Євросоюзу] наполягає на пом'якшенні пропозицій ЄС, спрямованих на припинення обходу санкцій проти росії через треті країни», - ідеться у матеріалі видання.
Виконавчий орган блоку запропонував заборонити імпортерам перепродавати так звані високопріоритетні предмети до росії або для використання в росії. Це, зокрема, напівпровідники, які використовуються або потрібні для виготовлення зброї. Крім того, компаніям було запропоновано вносити на депозитний рахунок конкретну суму, для забезпечення дотримання цієї заборони.
Однак представники низки великих держав-членів ЄС цього тижня висловили занепокоєння щодо законності і доцільності запиту таких положень від імпортерів. Згідно з джерелами Bloomberg, країни також хочуть звузити сферу застосування потенційних положень і перелік товарів, на які поширюватиметься запропонований захід. Також, вказується, що країни-члени побоюються, що контрактні вимоги можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.
Останні дані про торгівлю, опубліковані агентством Bloomberg, показують, що експорт з Вірменії, Азербайджану і Узбекистану, впав у другій половині 2023 року, тим не менш, в основному залишається вищим за рівень, що був до 2022 року. Понад 80% закордонних закупівель пріоритетних для рф товарів зараз надходить з Китаю та Гонконгу, крім того росія змогла встановити нові маршрути через Таїланд і Малайзію.
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