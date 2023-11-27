Гетманцев: Перевірки щодо ризикових підприємств будуть відновлені з 1 грудня 2023 року

Рада розглянула та не підтримала проєкти постанов ВР №10016-д-П та №10016-д-П1 щодо проєкту закону №10016-д про часткове відновлення податкових перевірок з 1 грудня. Про це голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Перевірки щодо ризикових підприємств будуть відновлені з 1 грудня 2023 року. Очікуємо підписання президентом", – наголосив він.

Згідно із документом, до проведення документальних планових перевірок можуть входити підприємства у сфері виробництва підакцизної продукції, азартних ігор, фінансових послуг, а також платники, які за 2021 рік:

- мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

- мали рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% у галузі;

- річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат досягає більш ніж 75% суми річного доходу.

Водночас не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої груп, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.

Нагадаємо, відновлення перевірок бізнесу — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року.