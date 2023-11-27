Гетманцев: Перевірки щодо ризикових підприємств будуть відновлені з 1 грудня 2023 року

Рада розглянула та не підтримала проєкти постанов ВР №10016-д-П та №10016-д-П1 щодо проєкту закону №10016-д про часткове відновлення податкових перевірок з 1 грудня. Про це голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
"Перевірки щодо ризикових підприємств будуть відновлені з 1 грудня 2023 року. Очікуємо підписання президентом", – наголосив він.
Згідно із документом, до проведення документальних планових перевірок можуть входити підприємства у сфері виробництва підакцизної продукції, азартних ігор, фінансових послуг, а також платники, які за 2021 рік:
- мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;
- мали рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% у галузі;
- річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат досягає більш ніж 75% суми річного доходу.
Водночас не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої груп, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.
Нагадаємо, відновлення перевірок бізнесу — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023