Столтенберг закликав до продовження припинення вогню в секторі Гази

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав до продовження тимчасового припинення вогню в секторі Гази, де Ізраїль веде військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав перед зустріччю Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, повідомляє DPA.
Генсек НАТО привітав досягнення угоди між Ізраїлем та ХАМАС, яка дозволила звільнити заручників та доставити більшу кількість гуманітарної допомоги до палестинського сектору Гази.
"Я закликаю до продовження паузи. Це дозволило б надати вкрай необхідну допомогу населенню Гази та звільнити більше заручників", – додав Столтенберг.
Він також повторив своє попередження про потенційну регіональну ескалацію конфлікту, тому закликав Іран приборкати свої проксі у регіоні.
"Ми бачили удари дронів і ракет по позиціях США в Сирії та Іраку, а також напади на комерційне судноплавство. Це підкреслює ризик ескалації", – переконаний Столтенберг.
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