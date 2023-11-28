Нардеп Железняк працює на Ахметова - ЗМІ

Фракція партії “Голос” у Верховній Раді та один з її керівників нардеп Ярослав Железняк працюють в інтересах Ріната Ахметова. Зокрема, нардеп допоміг олігарху усунути з посади голову Донецької ОВА Павла Кириленка. Також він підтримує Ахметова в Раді шляхом подання вигідних йому законопроектів.

Про це йдеться у матеріалі на сайті “Антикор”.

Железняк був одним з ключових рушіїв у низці скандалів довкола Міноборони, що призвели до звільнення Олексія Резнікова та запустили перестановки в інших відомствах.

Замість Резнікова в Міноборони призначили Рустема Умєрова, який очолював Фонд держмайна. Очікувалося, що замість Умєрова в ФДМУ з Антимонопольного комітету прийде “людина Ахметова” Ольга Піщанська. Піщанську з АМКУ звільнили, однак в ФДМУ вона врешті не прийшла. Тим не менш, замість Піщанської в Антимонопольний комітет призначили Павла Кириленка, який до того очолював Донецьку ОВА та мав досить напружені стосунки з Рінатом Ахметовим.

Суперечності між Кириленком та Ахметовим виникли через бажання Кириленка створити в Маріуполі та Маріупольському районі військово-цивільну адміністрацію. Це допомогло б місцевим радам затвердити свої бюджети та розподіляти кошти на міські програми. Адже попри окупацію значної частини Донецької області, майже половина її території контролюється Україною. Там живуть люди, працюють підприємства, платяться податки. А ще міста отримують дотації від держави.

“Cтворення ВЦА обнулило б повноваження Вадима Бойченка – мера Маріуполя та колишнього топменеджера підприємств Ахметова. Через це він став незручним для Ріната Ахметова”, – сказано у публікації.

Таким чином завдяки зусиллям Железняка внаслідок усунення Кириленка з Донецької ОВА було створено умови для вільного доступу Ахметова до бюджету Маріуполя та інших міст Донеччини (а в перспективі – і до грошей на їхнє відновлення). Зараз ДонОВА керує лояльний до Ахметова Ігор Мороз

Також Железняк наприкінці 2022 року подав законопроект, у якому пропонував наділити міського голову Маріуполя правом приймати будь-які рішення щодо бюджету міста без депутатів.

Цю ідею Железняка депутат Маріупольської міської ради Олександр Лашин назвав спробою узурпації влади у місті. У пості на Facebook він окремо відзначив, що “Железняк часто з'являвся на заходах Бойченка, та саме про протекцію від цього нардепа мер-узурпатор влади часто-густо каже своїм співбесідникам”.

Прямо звинуватила Железняка у роботі на Ахметова та Бойченка і громадська активістка та колишня голова Громадської ради при виконкомі Маріупольської міськради Лідія Муглі. Вона заявила, що у 2020 році Ярослав Железняк, який разом з головою фракції “Голос” Кірою Рудик відповідав за місцеві вибори на Донеччині, “продали членство в комісіях від “Голосу” людям Ахметова”.

“Наведені факти більш ніж доводять співпрацю Ярослава Железняка з Рінатом Ахметовим. Це не зухвале вихваляння олігарха “в лоб” з трибуни Ради, а акуратне створення умов для просування його інтересів”, – йдеться у матеріалі.