росія почала виробляти морські дрони, - ЗМІ

У росії почалося виробництво перших безекіпажних катерів (морських дронів).
Про це повідомляє «риа новости» із посиланням на керуючого директора холдингу KMZ, який спеціалізується на виробництві катерів для російських силових структур.
«Ми вже приступили до їхнього виробництва. На нашому виробничому майданчику зібрано перші водометні рушії для таких морських дронів», – повідомив він.
Перші морські дрони планують поставити Міноборони до кінця року, а серійне виробництво росіяни хочуть розпочати у 2024 році.
Нагадаємо, наприкінці вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створює перший у світі флот морських дронів. За рік існування цей флот вразив вісім російських кораблів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023