росія почала виробляти морські дрони, - ЗМІ

У росії почалося виробництво перших безекіпажних катерів (морських дронів).

Про це повідомляє «риа новости» із посиланням на керуючого директора холдингу KMZ, який спеціалізується на виробництві катерів для російських силових структур.

«Ми вже приступили до їхнього виробництва. На нашому виробничому майданчику зібрано перші водометні рушії для таких морських дронів», – повідомив він.

Перші морські дрони планують поставити Міноборони до кінця року, а серійне виробництво росіяни хочуть розпочати у 2024 році.

Нагадаємо, наприкінці вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створює перший у світі флот морських дронів. За рік існування цей флот вразив вісім російських кораблів.