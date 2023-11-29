Столтенберг: Країнам НАТО слід готуватися до посилення російських атак по України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країнам-членам НАТО слід готуватися до посилення російських атак по критичних об’єктах інфраструктури України.

Про це Столтенберг заявив під час пресконференції перед засіданням міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

«Ми звичайно обговорюватимемо ситуацію в Україні. Ми бачимо інтенсивні бойові дії вздовж лінії фронту. І ми бачимо хвилі ударів безпілотників по українських містах, об’єктах інфраструктури. І треба готуватися до більшої кількості нападів проти українських міст. Тому дуже важливо, щоб країни-члени НАТО і надалі підтримували Україну», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО очікує, що країни-члени підтвердять непохитну підтримку України на зустрічі Ради Україна-НАТО, де буде присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.