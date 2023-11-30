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Столтенберг: росія змогла перевести економіку на військові рейки та має ресурси для ведення війни

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Союзники не повинні недооцінювати росію, оскільки агресор зміг перевести економіку на військові рейки та має ресурси для ведення війни.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в Брюсселі.

Він зазначив, що російський диктатор путін навряд чи зупиниться на тлі великих втрат у війні проти України.

«російську економіку переведено на військові рейки. У путіна висока терпимість до втрат, а цілі росії в Україні не змінилися. росія нагромадила велику кількість ракет перед зимою. Ми бачимо нові спроби завдати ударів по українській енергосистемі та інфраструктурі. росія спробує залишити Україну у темряві та холоді», – сказав Столтенберг.

Разом з тим, глава НАТО наголосив, що війна послабила росію у військовому та політичному планах.

«росія стає більш залежною від Китаю. Вона здає своє майбутнє у заставу Пекіну. У військовому сенсі росія втратила значну частину своєї звичайної зброї, сотні літаків, танки та понад 300 тисяч військових», – наголосив він.

Столтенберг
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