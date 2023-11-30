Столтенберг: росія змогла перевести економіку на військові рейки та має ресурси для ведення війни

Союзники не повинні недооцінювати росію, оскільки агресор зміг перевести економіку на військові рейки та має ресурси для ведення війни.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в Брюсселі.

Він зазначив, що російський диктатор путін навряд чи зупиниться на тлі великих втрат у війні проти України.

«російську економіку переведено на військові рейки. У путіна висока терпимість до втрат, а цілі росії в Україні не змінилися. росія нагромадила велику кількість ракет перед зимою. Ми бачимо нові спроби завдати ударів по українській енергосистемі та інфраструктурі. росія спробує залишити Україну у темряві та холоді», – сказав Столтенберг.

Разом з тим, глава НАТО наголосив, що війна послабила росію у військовому та політичному планах.

«росія стає більш залежною від Китаю. Вона здає своє майбутнє у заставу Пекіну. У військовому сенсі росія втратила значну частину своєї звичайної зброї, сотні літаків, танки та понад 300 тисяч військових», – наголосив він.