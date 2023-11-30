Столтенберг: росія накопичила великий арсенал ракет

росія готується до обстрілів української енергетичної інфраструктури, тому накопичила великий арсенал ракет.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференція у Брюсселі.

"Ми не маємо недооцінювати росію. російська економіка перебуває у воєнному стані. У путіна висока терпимість до втрат. І цілі росії в Україні не змінились. росія напередодні зими накопичила великий ракетний арсенал. І ми бачимо нові спроби ударів по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України. Намагаються залишити Україну у темряві та холоді", — сказав він.

Столтенберг нагадав, що 20 членів НАТО погодилися сформувати коаліцію протиповітряної оборони України. І сприяти передаванню в Україну засобів ППО.