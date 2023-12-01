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Пєхота: Потрібно, щоб польський уряд у питанні блокади кордону брав до уваги сукупність факторів, а не вибірково оцінював ситуацію

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Пропозиція чинного уряду Польщі щодо необхідності відновлення дозволів для українських перевізників не враховує нинішню ситуацію, в якій перебуває Україна, а також інтереси польського бізнесу.

Таку думку в коментарі кореспондентові Укрінформу висловив голова Польсько-української господарчої палати (ПУГП), ексміністр економіки Польщі Яцек Пєхота.

Польський експерт підкреслив, що ПУГП закликає, аби польський уряд у підготовці своєї позиції щодо блокади кордону польськими перевізниками “брав до уваги сукупність факторів, а не вибірково оцінював ситуацію”.

“Адже ідея відновлення дозволів для українських перевізників жодним чином не враховує ситуацію, в якій опинилася Україна. Дозволи у період, коли в Україні триває війна, український народ й українська економіка cтікає кров’ю, і в ситуації, коли блокуються українські морські порти, через які проходило 60% експорту, і коли польські перевізники не хочуть їздити до України, є пропозицією під конкретні вимоги протестувальників, які жодним чином не враховують складну проблему України і ситуацію польської економіки”,- наголосив Пєхота.

Він зауважив, що Польща має значне позитивне сальдо у товарообміні з Україною: за 9 місяців цього року експорт товарів з Польщі в Україну сягнув понад 8,1 млрд євро, а імпорт з України до Польщі склав більше 3,3 млрд євро.

“Хто завезе cтільки товарів в Україну, якщо польські перевізники не хочуть їздити, а величезні потреби, також і польських компаній, реалізують також українські перевізники? Компанії, які входять до ПУГП, неодноразово намагалися знайти польські фірми, польських перевізників, які поїдуть углиб території України й обслужать польських виробників, які працюють в Україні. Але такого бажання не було і не має”,- констатував голова ПУГП.

Відтак, ініціативу Варшави щодо відновлення дозволів він назвав “гаслом, яке жодним чином не вирішує проблему країни, в якій триває війна”.

“Ми закликаємо до вирішення проблеми вже сьогодні, адже чергові два тижні (до можливого обрання нового уряду Польщі – ред.) це поглиблення значних втрат компаній, виробників, торговельних компаній. Але ніхто чомусь цього не бере до уваги, усі тільки звертають увагу на проблеми перевізників, які блокують кордон”,- зауважив ексміністр економіки Польщі.

Пєхота також назвав "пропагандистською" пропозицію нового міністра інфраструктури РП Альвіна Гаядура про посилення перевірок українських перевізників на польських дорогах. За його словами, ще декілька днів тому, цей міністр займав посаду головного інспектора дорожнього транспорту Польщі і йому ніхто на цій посаді не заборонював здійснювати контроль і боротися з нечесною конкуренцією.

Голова ПУГП зазначив, що в Польщі немає офіційних підрахунків, скільки економіка країни втратила від блокади кордону, але оцінює, що може йтися принаймні про “сотні мільйонів євро”.

За його словами, Палата звернулася до своїх членів (до неї входять близько 500 компаній, більшість з яких є польськими – ред.), щоб вони підрахували свої збитки від блокади кордону. Він повідомив, що від кількадесяти компаній отримано детальні розрахунки, які показують, що вони сумарно втратили вже понад 100 млн злотих (близько 25 млн євро).

Польський експерт зауважив, що складно передбачити, яким буде підхід до цієї проблеми нового польського уряду, який може з'явитися в Польщі в середині грудня. Однак, він підкреслив, що не можна чекати ще два тижні, а треба вирішувати проблему вже зараз.

“Це вимагає негайної зустрічі за одним столом представників уряду Польщі, України, Єврокомісії, перевізників і виробників та підприємців, які втрачають на цьому і негайно до білого диму (як при обранні Папи Римського - ред.) напрацювати спільні рішення”,- констатував голова ПУГП.

Пєхота
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