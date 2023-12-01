Folk Ukraine: Головну ялинку України разом з іграшками хочуть продати на аукціоні

Цьогорічну головну ялинку разом з іграшками можна буде придбати, а кошти передати ЗСУ. Також у благодійному розпродажі може брати участь фотозона. Наразі ніхто ще з благодійних організацій та фондів не ще звертався до Folk Ukraine з пропозицією організувати відповідний аукціон.
Про це журналісту УНН розповів президент Folk Ukraine, яка відповідає за організацію новорічних дійств, Ігор Добруцький.
«На Софійській площі буде головна ялинка. Біля неї буде фотозона, де буде 10-15 ялинок з маленькими іграшками, такими самими, як й на головній ялинці та QR-коди для донатів (ЗСУ – ред.). Тобто кожен хто задонатив зможе підійти до маленької ялинки та взяти собі іграшку», - розповів Добруцький.
Він зазначив, що сама ялинка буде не чисто зелена, а з білими вкрапленнями. Тематику ялинки, форми, колір іграшок та кому буде присвячена фотозона тримають в таємниці до 6 грудня.
Проте він повідомив, що верхівку прикрасить тризуб.
"Поки йдуть бойові дії, тризуб об'єднує", - зазначив Добруцький.
Добруцький також розповів про можливість придбати головну ялинку та фотозону, щоб передати кошти ЗСУ.
"Буде така можливість, опція, як продати головну ялинку разом з іграшками, якби хтось взявся за організацію цього дійства, якась благодійна організація, або фонд й всі кошти можна було відправити на ЗСУ. Також можна купити фотозону. Поки що ніхто на мене не вийшов, хто готовий це зробити", - розповів Добруцький.
Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. Відкриття ялинки заплановано 6 грудня. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. На Різдво та Новий рік у столиці не буде жодних великих заходів, ярмарок і святкувань.
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