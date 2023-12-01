У росії намагаються з уламків відновити надводний безпілотник SeaBaby, - ЗМІ

російські військові намагаються з уламків відновити надводний безпілотник SeaBaby, щоб застосувати його проти України.
Як повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела у спецслужбах, окупантам вдалося зібрати “умовно робочу” модель українського надводного безпілотника SeaBaby з решток кількох апаратів, знайдених на місці атак.
Зібраний по частинах дрон доставили в 388-й морський розвідувальний пункт спеціального призначення чорноморського флоту рф.
«Наразі проводиться його детальне вивчення та перепрограмування в лабораторних умовах. Окупанти сподіваються, що надалі зможуть використати його для атак проти українських військових. Окупанти вкотре намагаються компенсувати відсутність власних технологій внаслідок українських та західних розробок», – повідомляє джерело.
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