У росії намагаються з уламків відновити надводний безпілотник SeaBaby, - ЗМІ

російські військові намагаються з уламків відновити надводний безпілотник SeaBaby, щоб застосувати його проти України.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела у спецслужбах, окупантам вдалося зібрати “умовно робочу” модель українського надводного безпілотника SeaBaby з решток кількох апаратів, знайдених на місці атак.

Зібраний по частинах дрон доставили в 388-й морський розвідувальний пункт спеціального призначення чорноморського флоту рф.

«Наразі проводиться його детальне вивчення та перепрограмування в лабораторних умовах. Окупанти сподіваються, що надалі зможуть використати його для атак проти українських військових. Окупанти вкотре намагаються компенсувати відсутність власних технологій внаслідок українських та західних розробок», – повідомляє джерело.