Американці відновлюють виробництво БМП M2 Bradley та гаубиць М777

Американський оборонний концерн BAE Systems відновить виробництво бойових машин піхоти M2 Bradley та артилерійських гаубиць М777.

Про це повідомив виконавчий директор компанії Том Арсенолт в інтерв'ю порталу Defense News.

За його словами, незабаром BAE Systems запустить виробничі лінії, які були закриті кілька років тому, щоб покрити потреби США та партнерів.

«Те, над чим ми зараз працюємо у всій галузі, – це скоріше короткострокова та середньострокова перспектива. Ми займаємось заповненням того, що було передано Україні. Це всі сфери: від боєприпасів до бойових машин», – сказав Арсенолт.

Він заявив, що техніка, зокрема M777 і БМП Bradley, буде поставлена спочатку армії США, а вже після цього – іноземним державам.

«M777 – буксирована артилерійська установка з 155-мм гарматою, їх налічується близько 1000 по всьому світу. Попит на них вичерпався, і ми практично припинили виробництво цього обладнання ще 2018 року. Тепер, враховуючи значущість артилерії в подібних конфліктах, інтерес до неї відновився. Армія працює з нами, щоб відновити це», – наголосив представник BAE Systems.

Арсенолт також додав, що хоч компанія не планувала виробляти Braldey, в даний момент «є замовлення на сотні нових одиниць». При цьому директор BAE Systems не став уточнювати, чи отримає Україна щось з новоствореного озброєння.