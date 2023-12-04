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Американці відновлюють виробництво БМП M2 Bradley та гаубиць М777

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Американський оборонний концерн BAE Systems відновить виробництво бойових машин піхоти M2 Bradley та артилерійських гаубиць М777.

Про це повідомив виконавчий директор компанії Том Арсенолт в інтерв'ю порталу Defense News.

За його словами, незабаром BAE Systems запустить виробничі лінії, які були закриті кілька років тому, щоб покрити потреби США та партнерів.

«Те, над чим ми зараз працюємо у всій галузі, – це скоріше короткострокова та середньострокова перспектива. Ми займаємось заповненням того, що було передано Україні. Це всі сфери: від боєприпасів до бойових машин», – сказав Арсенолт.

Він заявив, що техніка, зокрема M777 і БМП Bradley, буде поставлена спочатку армії США, а вже після цього – іноземним державам.

«M777 – буксирована артилерійська установка з 155-мм гарматою, їх налічується близько 1000 по всьому світу. Попит на них вичерпався, і ми практично припинили виробництво цього обладнання ще 2018 року. Тепер, враховуючи значущість артилерії в подібних конфліктах, інтерес до неї відновився. Армія працює з нами, щоб відновити це», – наголосив представник BAE Systems.

Арсенолт також додав, що хоч компанія не планувала виробляти Braldey, в даний момент «є замовлення на сотні нових одиниць». При цьому директор BAE Systems не став уточнювати, чи отримає Україна щось з новоствореного озброєння.

Bradley, BAE Systems, M777
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