Німеччина прагне скоротити грошові внески у фонд ЄС з якого фінансується озброєння для України

Німеччина прагне скоротити грошові внески на 20 мільярдів євро, які вона виділяє у фонд Європейського Союзу з якого фінансується озброєння для України. Берлін є найбільшою економікою ЄС і вносить чверть коштів до EPF.

Про це пише The Daily Telegraph посилаючись певний на документ, який отримала редакція.

Згідно з документом, Берлін стверджує, що Європейський фонд миру (EPF) повинен взяти до уваги мільярди, які він надав Києву на двосторонній основі у вигляді пакетів військової допомоги.

Дана заява викликала побоювання в європейських столицях, що канцлер Олаф Шольц може зірвати майбутні спроби ЄС підтримати боротьбу України проти російського вторгнення.

The Daily Telegraph повідомляє, що Франція на противагу Німеччині стверджує, що EPF має припинити постачання зброїізі запасів держав-членів і зосередитися на спільних закупівлях військової допомоги від європейських виробників зброї.

При цьому, саме французів раніше ЄС звинувачував в уповільненні та затягуванні поставок до України одного мільйона артилерійських снарядів.

У своєму документі Берлін зазначає, що військова підтримка України може бути надана або через фінансові внески в український конверт у EPF, або через прямі поставки військового обладнання в Україну. Це формулювання викликає побоювання, що Німеччина може наполягати на списанні двосторонніх внесків Києву з EPF при тому, що Німеччина оголосила, що подвоїть свою військову допомогу Україні в 2024 році, підписавши пакет на 8 мільярдів євро.