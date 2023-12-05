Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Генерал НАТО: Попри війну в Україні, росія почала відновлювати свої бойові можливості

162

Генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт, командувач Багатонаціональним корпусом НАТО на Північному Сході вважає, що попри війну в Україні, росія почала відновлювати свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону, – пише LRT.

"Наразі росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і продовжуватиме відновлювати свої бойові можливості окремо від війни в Україні, що створює високу загрозу для регіону Балтії", – зазначає генерал.

Генерал Сандрарт погоджується з висновками глави МЗС Литви Габріеліуса Ландсбергіса, який заявив, що росія мобілізує свої ресурси проти НАТО.

"У цьому відношенні [Ландсбергіс] правий. Але ми повинні бути дуже обережними, які висновки ми з цього робимо. Я вважаю, що висновки, які були втілені в дії щодо закупівель і посилення можливостей Збройних сил Литви, є дуже мудрими", – зазначає він.

Однак, на думку генерала, захиститися від росії за допомогою закупівель безпілотників і ППО неможливо. Адже об'єднані сухопутні, морські, повітряні, кібернетичні та м'які сили і засоби все ще визначатимуть поле бою.

Сандрарт
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 5 декабря 2023
Понедельник, 4 декабря 2023
Воскресенье, 3 декабря 2023
Суббота, 2 декабря 2023
Пятница, 1 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023