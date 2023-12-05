Генерал НАТО: Попри війну в Україні, росія почала відновлювати свої бойові можливості

Генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт, командувач Багатонаціональним корпусом НАТО на Північному Сході вважає, що попри війну в Україні, росія почала відновлювати свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону, – пише LRT.
"Наразі росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і продовжуватиме відновлювати свої бойові можливості окремо від війни в Україні, що створює високу загрозу для регіону Балтії", – зазначає генерал.
Генерал Сандрарт погоджується з висновками глави МЗС Литви Габріеліуса Ландсбергіса, який заявив, що росія мобілізує свої ресурси проти НАТО.
"У цьому відношенні [Ландсбергіс] правий. Але ми повинні бути дуже обережними, які висновки ми з цього робимо. Я вважаю, що висновки, які були втілені в дії щодо закупівель і посилення можливостей Збройних сил Литви, є дуже мудрими", – зазначає він.
Однак, на думку генерала, захиститися від росії за допомогою закупівель безпілотників і ППО неможливо. Адже об'єднані сухопутні, морські, повітряні, кібернетичні та м'які сили і засоби все ще визначатимуть поле бою.
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