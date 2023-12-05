ЗСУ отримали керовані ракети Martlet для боротьби з дронами

Велика Британія передала Україні багатоцільові керовані ракети Martlet для боротьби з дронами держави-агресора росії. Про це з неофіційних джерел повідомляє видання The Times.
За інформацією видання, Україна вже отримала керовані ракети, що здатні збивати російські дрони. Офіційної заяви від Британії щодо передачі такого виду озброєння немає, зазначає The Times. Ракета Martlet є універсальною малогабаритною багатоцільовою керованою ракетою. Стартова маса дорівнює 13 кг, довжина - 1,3 м. Дальність стрільби оцінюється до 8 км.
The Times пише, що українські бійці вже використовували ці ракети. Зокрема, у квітні 2022 року за допомогою Martlet збили російський безпілотник "Орлан", а в червні 2022 року - гелікоптер окупантів Ка-52.
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