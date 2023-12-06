Гетманцев: Через блокування українсько-польського кордону експорт знизився на 40%

Унаслідок блокування українсько-польського кордону експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а бюджет недоотримав 9,3 млрд гривень. Про це 5 грудня заявив очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Як зазначив нардеп, українські перевізники заявили про втрати у 400 млн євро лише за перші два тижні цієї блокади.

"А якщо говорити про бюджет, то за результатами листопада можемо чітко визначити, що бюджет втратив 9,3 млрд грн від недонадходження митних платежів. Це величезні гроші, які недоотримала армія і які конче нам сьогодні потрібні", – висловився він.

За словами Гетманцева, наразі внаслідок страйку польських перевізників українська митниця має недовиконання плану на 19%, хоча в жовтні було перевиконання.