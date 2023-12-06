Мінекономіки: Уряд виділив 31,7 млн грн на завершення будівництва фортифікацій на одному з важливих напрямків

Уряд виділив 31,7 млн грн із резервного фонду державного бюджету на завершення будівництва фортифікацій на одному з важливих напрямків.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"На будівництво фортифікаційних споруд в одному з регіонів країни, де тривають активні бойові дії, Кабінет Міністрів виділив додатково понад 31,7 млн грн. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 5 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету України.

«Виділення коштів дозволить завершити роботи зі зведення додаткових фортифікацій на одному з важливих напрямків... Нагадаю, на необхідності прискорити зведення фортифікацій нещодавно наголошував Президент України Володимир Зеленський. Тож уряд, представники військового командування та місцевої влади працюють спільно на виконання цих завдань», - зазначила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.