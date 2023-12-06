Мінекономіки: Уряд виділив 31,7 млн грн на завершення будівництва фортифікацій на одному з важливих напрямків

Уряд виділив 31,7 млн грн із резервного фонду державного бюджету на завершення будівництва фортифікацій на одному з важливих напрямків.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
"На будівництво фортифікаційних споруд в одному з регіонів країни, де тривають активні бойові дії, Кабінет Міністрів виділив додатково понад 31,7 млн грн. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 5 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету України.
«Виділення коштів дозволить завершити роботи зі зведення додаткових фортифікацій на одному з важливих напрямків... Нагадаю, на необхідності прискорити зведення фортифікацій нещодавно наголошував Президент України Володимир Зеленський. Тож уряд, представники військового командування та місцевої влади працюють спільно на виконання цих завдань», - зазначила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023