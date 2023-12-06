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Прозорість та стабільність: у чому полягає потенційний резерв банківської системи та як ним скористатися

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Прозорість та стабільність: у чому полягає потенційний резерв банківської системи та як ним скористатися

Банківська система продемонструвала стійкість з початком повномасштабної війни. Наразі експерти вже говорять про подальші перспективи розвитку, а Національний банк, серед іншого, констатує скорочення частки непрацюючих кредитів. Про потенційний резерв розвитку української банківської системи у коментарі УНН розповіла співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка. 

На її думку, потенційний резерв української банківської системи полягає у кількох ключових аспектах:

Цифровізація та інновації: впровадження новітніх технологій, таких як блокчейн та штучний інтелект, може підвищити ефективність та зменшити ризики в банківській системі.

Розширення капітальних ринків: розвиток капітальних ринків, зокрема, ринку облігацій та акцій, може забезпечити більше можливостей для залучення інвестицій та диверсифікації фінансування.

Вдосконалення регулювання: посилення регулювання та нагляду за банківською діяльністю може знизити ризики та підвищити довіру до фінансової системи.

Приватизація державних банків: приватизація державних банків може сприяти підвищенню ефективності та конкуренції в банківському секторі.

Покращення якості активів: процес реформування, спрямований на покращення якості активів банків, зокрема, через вирішення проблеми непрацюючих кредитів, є ключовим для здоров'я банківської системи.

Інтеграція з міжнародними фінансовими системами: зближення з Європейськими фінансовими стандартами та практиками може підвищити привабливість України для іноземних інвесторів.

Ці заходи можуть сприяти підвищенню стабільності, прозорості та ефективності банківської системи України - вважає Олена Сосєдка.

Та одним з ключових аспектів була і залишається довіра громадян до банківського сектору. 

"Довіра українців до банківської системи відіграє ключову роль в економічній стабільності країни. До лютого 2022 року цей рівень довіри досить сильно коливався, відображаючи загальну економічну та політичну невизначеність в Україні. Проте, після початку військового конфлікту з росією, уряд та Національний банк України вжили заходів для забезпечення стабільності гривні та фінансової системи в цілому, що, можливо, позитивно вплинуло на довіру громадян", - каже Олена Сосєдка та додає, що позитивний ефект мала низка політик НБУ для зміцнення ліквідності банків та обмеження валютних ризиків, в тому числі встановлення контролю за валютними операціями та стабілізація валютного курсу. 

На її думку, ці дії, разом з підтримкою міжнародних фінансових організацій, загалом сприяли відновленню довіри українців до банківської системи, попри складні воєнні обставини.

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