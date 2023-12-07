Bloomberg: Щомісячний дохід москви від експорту нафти зараз більший, ніж до вторгнення в Україну

Щомісячний дохід москви від експорту нафти зараз більший, ніж до вторгнення в Україну. Що свідчить про неефективність санкційної політики країн заходу. Про це пише "ЄП" з посиланням на видання Bloomberg.
Санкційна політика встановлення стелі для цін на російську нафту спонукала ріст так званого "тіньового флоту", який став альтернативою для купівлі російської нафти в обхід санкцій.
В статті йдеться, що офіційні митні дані Індії показують: ціна, сплачена за російську нафту, в середньому становила 72 долари за барель цього року. Це на 12 доларів більше, ніж ціни, задекларовані обмеження експорту росії.
Саме тіньовий флот став так званою аальтернативою для купівлі російської нафти в обхід санкцій.
Цього року близько 45% російського експорту нафти здійснювався через тіньові схеми, що закріпило цей метод як ефективний до того моменту, поки країни заходу не знайдуть ефективної протидії.
"Надходження від податку на прибуток, чисті доходи росії від продажу нафти в жовтні склали 11,3 млрд доларів, що становить 31% від загального обсягу чистих доходів бюджету країни за місяць. Це найвищий показник з травня 2022 року і перевищив будь-який інший місяць за рік до вторгнення в Україну", – додають автори.
При цьому, обхід санкцій не проходить непомітно. Як зазначається, зараз міністерство фінансів США має мету підвищити витрати росії на транспортування нафти.
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