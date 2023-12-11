Угорщина залишилася незадоволеною нещодавніми змінами до закону України про нацменшини

В Угорщині залишилися незадоволені нещодавніми змінами до закону України про нацменшини, що необхідний для євроінтеграції. Країна ЄС вважає, що до повернення прав 2015 року «ще далеко».

Про це держсекретар угорського Міністерства закордонних справ Тамаш Менцер повідомляє у Фейсбуці.

Згідно зі словами посадовця, в Україні угорську громаду почали безперервно «позбавляти прав вісім років тому».

«Ми, звичайно, будемо ретельно оцінювати вчорашнє рішення українського парламенту, але вже зараз зрозуміло, що до повернення прав 2015 року воно далеке. При цьому ми постійно контролюємо імплементацію», - заявив держсекретар МЗС Угорщини.