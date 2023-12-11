У Китаї фіксується зниження загальної кількості діагностування дитячих респіраторних захворювань, - ЗМІ

У Китаї впродовж останнього тижня фіксується зниження загальної кількості діагностування дитячих респіраторних захворювань та їх лікування в медичних закладах.

Про це на пресконференції повідомив речник Нацкомісії охорони здоров’я КНР Мі Фен, передає Укрінформ із посиланням на CGTN.

Прессекретар розповів, що кількість амбулаторних випадків виявлення і лікування респіраторних захворювань у клініках і відділеннях швидкої допомоги залишається відносно стабільною.

Мі окремо наголосив на відсутності в Китаї дефіциту лікувальних засобів від респіраторних захворювань та вакцин проти грипу.

«Виробництво і постачання вакцин проти грипу цього року значно збільшено, порівняно з минулим роком, що допомогло забезпечити потреби масової вакцинації», - сказав він.