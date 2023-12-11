У Китаї фіксується зниження загальної кількості діагностування дитячих респіраторних захворювань, - ЗМІ

У Китаї впродовж останнього тижня фіксується зниження загальної кількості діагностування дитячих респіраторних захворювань та їх лікування в медичних закладах.
Про це на пресконференції повідомив речник Нацкомісії охорони здоров’я КНР Мі Фен, передає Укрінформ із посиланням на CGTN.
Прессекретар розповів, що кількість амбулаторних випадків виявлення і лікування респіраторних захворювань у клініках і відділеннях швидкої допомоги залишається відносно стабільною.
Мі окремо наголосив на відсутності в Китаї дефіциту лікувальних засобів від респіраторних захворювань та вакцин проти грипу.
«Виробництво і постачання вакцин проти грипу цього року значно збільшено, порівняно з минулим роком, що допомогло забезпечити потреби масової вакцинації», - сказав він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023