Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

У Китаї фіксується зниження загальної кількості діагностування дитячих респіраторних захворювань, - ЗМІ

147

У Китаї впродовж останнього тижня фіксується зниження загальної кількості діагностування дитячих респіраторних захворювань та їх лікування в медичних закладах.

Про це на пресконференції повідомив речник Нацкомісії охорони здоров’я КНР Мі Фен, передає Укрінформ із посиланням на CGTN.

Прессекретар розповів, що кількість амбулаторних випадків виявлення і лікування респіраторних захворювань у клініках і відділеннях швидкої допомоги залишається відносно стабільною.

Мі окремо наголосив на відсутності в Китаї дефіциту лікувальних засобів від респіраторних захворювань та вакцин проти грипу.

«Виробництво і постачання вакцин проти грипу цього року значно збільшено, порівняно з минулим роком, що допомогло забезпечити потреби масової вакцинації», - сказав він.

Китай
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 11 декабря 2023
Воскресенье, 10 декабря 2023
Суббота, 9 декабря 2023
Пятница, 8 декабря 2023
Четверг, 7 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023