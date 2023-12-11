Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила підвищення тарифу на послуги з передачі електроенергії НЕК Укренерго з 1 січня 2024 року на 9%.

Зазначається, що вартість передачі електроенергії зросте до 528,57 грн/МВт-год.

Крім того, НКРЕКП збільшила тариф на диспетчерське управління з 1 січня на 9,5% – до 104,57 грн/МВт-год.

Також передбачається підвищення окремого пільгового тарифу на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії на 74% – з 209,42 грн/МВт-год до 364,70 грн/МВт-год.