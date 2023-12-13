Кіберпідрозділи ГУР знищили базу даних податкової служби рф

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки атакували податкову систему росії. Внаслідок злому знищено базу даних податкової служби країни-окупанта.
Про це йдеться у заяві відомства, опублікованій у Telegram.
Там розповіли, що в ході спецоперації військовим розвідникам вдалося проникнути в один із центральних серверів федеральної податкової служби, а потім – у більш ніж 2300 її регіональних серверів.
«В результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи росії - знищена вся база даних та її резервні копії (backup)», - уточнили в ГУР.
Крім того, злам паралізував зв'язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями. Зазначається, що росіяни намагаються відновити роботу своїх сервісів вже четвертий день поспіль, проте, за оцінками фахівців, цей процес триватиме не менше місяця.
«Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного з основних державних органів терористичної росії та численних супутніх податкових даних за великий тимчасовий період», – йдеться у повідомленні.
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