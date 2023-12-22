Працювати поза офісом є суттєвою перевагою для шукачів роботи, - опитування

Роботодавцям, які пропонують дистанційну роботу, вдається отримувати у п’ять разів більше відгуків від шукачів, ніж компаніям, які не надають такої можливості. Про це повідомив сервіс з пошуку роботи Work.ua.

Згідно з опитуванням, працювати поза офісом – суттєва перевага для шукачів роботи. Зокрема, лише 8% респондентів вибрали б роботу в офісі.

У 2024 році надання можливості працювати віддалено стане одним з інструментів для подолання дефіциту кадрів. Зауважимо, що впродовж 2023 року кількість віддалених вакансій на сайті Work.ua зросла на 39%.

Зазначимо, в 2023 році найбільші компанії світу повертали працівників у офіси. При цьому застосовувались різні методи: від обовʼязкового для всіх гібридного формату до надання бонусів співробітникам, які відвідують офіси.

Крім того, серед ефективних методів подолання дефіциту кадрів: працевлаштування людей без досвіду, розвиток корпоративної освіти, залучення жінок до професій, якими займалися раніше чоловіки, та працевлаштування ветеранів війни.

Серед основних причин дефіциту кадрів – сотні тисяч українців були мобілізовані на захист держави, мільйони змушені виїхати за кордон чи стали внутрішньо переміщеними особами. У Мінекономіки заявляють, що така ситуація є найбільшою міграційною кризою з часів Другої світової війни.

Зазначимо, підвищення заробітної плати – один з інструментів, які роботодавці використовували для подолання дефіциту кадрів у 2023 році. За даними аналітики Work.ua, цього року середня заробітна плата зросла на 23% – з 15 тис. грн у січні до 18,5 тис. грн у листопаді.