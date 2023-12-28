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Шкарупін: Закупівлі шкільних автобусів за держпрограмою у 2024 році скоротяться

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Закупівлі шкільних автобусів у межах державної програми 2023 року зросли до 675 од. порівняно з 487 од. 2022 року, але у 2024 році вони скоротяться з урахуванням того, що сума субвенції з держбюджету залишилася такою самою - 1 млрд грн, а ціни на автобуси можуть зрости до 20%, повідомив директор Торгового дому "Еталон Авто" Вадим Шкарупін.

"У 2023 році з додатковими коштами, які виділяють місцеві бюджети, загальна вартість закупівлі шкільних автобусів становила майже 2 млрд грн, закуплено 675 од. Але ми думаємо, що цього року цифра за кількістю такою не буде", - сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в Києві в середу.

Обґрунтовуючи свою думку, він зазначив, що, по-перше, курс НБУ наразі становить 36,57 грн/$, а в бюджеті на наступний рік заплановано 40,7 грн/$, тобто зростання майже 12%.

Крім того, всі українські виробники автобусів імпортозалежні, тобто є і прямий, і непрямий вплив імпорту (коли закуповують продукцію в українського виробника, який зі свого боку також частково імпортує продукцію).

"Тому, безумовно, вартість автобусів зросте. Мінімум на 12%, але плюс і ускладнена логістика здорожує продукцію, то можемо говорити про 15-20% подорожчання автобусів, і наші замовники мають уже орієнтуватися на це", - зазначив він.

Як уточнив Шкарупін агентству "Інтерфакс-Україна", розрахункова цифра на 2024 рік становить до 400 шкільних автобусів, але якщо місцева субвенція буде більшою за 30% (як це було цього року), то вона може збільшитися.

Як повідомлялося, у 2022 році субвенція з держбюджету на шкільні автобуси становила 753 млн грн, на 2023 рік її збільшили до 1 млрд грн, а на 2024 рік зберегли в тому самому розмірі.

Автобуси в модифікації "шкільний" в Україні випускають Чернігівський автозавод корпорації "Еталон", "Черкаський автобус", Запорізький автозавод.

шкільні автобуси
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