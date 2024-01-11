GFP: У рейтингу найпотужніших армій світу Україна посіла 18 місце

В оновленому рейтингу Global Fire Power 2024 Україна посіла 18 місце. Про це пише УНН із посиланням на сайт проєкту GFP.

«Індекс GFP відносить Україну до 20 найкращих військових держав світу. Україна має індекс потужності 0,2598 (чим менше, тим краще. 0,0000 вважається ідеальним показником)», – зазначено в примітці до позиції України.

Ранжування країн світу американські аналітики робили на основі аналізу наявної вогневої потужності 145 держав світу.

Перші 5 найпотужніших армій виглядають так:

США — 0,0699;

Росія — 0,0702;

Китай — 0,0706;

Індія — 0,1023;

Південна Корея — 0,1416.

Україна ж у рейтингу Global Fire Power 2024 Україна опустилася на 3 позиції в порівнянні з минулим роком, й посіла 18 місце. Сусідами України є Ізраїль — 17 місце та Німеччина — 19 місце.

Методологія аналізу Global Fire Power

Експерти Global Firepower для своєї оцінки PowerIndex ("PwrIndx") кожної країни зважували понад 60 окремих факторів. Зокрема, враховували кількість військових підрозділів і фінансовий стан, а також матеріально-технічні можливості й географічне розміщення.

«Наша унікальна власна формула дозволяє меншим, більш технологічно просунутим, державам конкурувати з більшими, менш розвиненими державами, а спеціальні модифікатори у вигляді бонусів і штрафів застосовуються для подальшого вдосконалення списку, який складається щорічно», – розповіли в GFP.

Зазначається, що кольорові стрілки з правого боку від кожної країни вказують на порівняння тенденцій за рік. Зелена – зростання; сіра – стабільність, червона – зниження.

Відзначається, також, що тенденції не обов’язково вказують на зниження потужності, оскільки зміни у формулі GFP також можуть пояснити це.

Примітка. Ідеальна оцінка PwrIndx становить 0,0000, що є реально недосяжним у рамках поточної формули GFP; Таким чином, чим менше значення PwrIndx, тим "потужнішим" є звичайний бойовий потенціал країни.

Нагадаємо, минулого року Україна увійшла в топ-15 найсильніших армій світу Global Firepower. Тоді наша армія посіла 15 місце у рейтингу серед 145 країн, який складають американські аналітики.