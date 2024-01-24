Кабмін затвердив Порядок організації та функціонування Центрів життєстійкості

Кабінет Міністрів затвердив Порядок організації та функціонування Центрів життєстійкості.
Як пояснив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у цих центрах надаватимуть соціальні послуги, соціально-психологічну допомогу і консультації.
"Це частина Всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською", - додав Шмигаль.
Глава уряду повідомив, що наразі пілотний проект реалізують у п’яти регіонах. У перспективі такий простір має створити кожна громада.
"Кошти на фінансування послуги надає держава, а місцева влада забезпечує приміщення та організовує роботу центру", - сказав Шмигаль і додав, що у кожному мають облаштувати укриття.
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