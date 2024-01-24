Шмигаль обговорив з президентом ЄНП необхідність посилення санкцій проти рф

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з президентом Європейської народної партії (ЄНП) Манфредом Вебером обговорили необхідність посилення санкцій щодо рф в межах підготовки 13-го пакету і питання конфіскації заморожених російських активів у ЄС.

Про це очільник українського уряду поінформував у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Обговорили необхідність посилення санкцій щодо росії в межах підготовки 13-го пакету. Порушив питання конфіскації заморожених російських активів у ЄС. На порядку денному — продовження всебічної допомоги Україні з боку Європарламенту та всіх європейських інституцій", - заявив Шмигаль.

Він подякував Веберу за підтримку ініціатив щодо надання Україні зброї та боєприпасів, гуманітарної допомоги та своєчасного фінансування і, зокрема, за підтримку ініціативи щодо створення програми Ukraine Facility на 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

"Очікуємо на подальші потужні рішення з боку наших європейських друзів", - заявив Шмигаль.