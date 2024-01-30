Мезенцева: Україна укладатиме двосторонні угоди для врегулювання множинного громадянства

Україна укладатиме двосторонні угоди для врегулювання множинного громадянства, повідомила в ефірі каналу Рада, нардеп фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева, зауваживши, що для прикладу буде розглянуто досвід є в інших державах. Вона також додала, що деякі моменти вдасться наблизити раніше, ніж само членство у ЄС, передає УНН.

За словами Мезенцевої, "одразу для 60-ти плюс країн зробити уніфіковану формулу" Україна не може, втім все це буде полягати в двосторонніх угодах.

«(Двосторонні угоди) ратифікуються. Нам треба буде їх зробити, написати», - наголосила представник фракції «Слуга народу».

Нардеп зауважила, що з моменту початку збройної агресії, багато українців повернулися до того, щоб прямо захищати державу на полях бою, та для того, щоб бути корисними на своїй землі, відкривати підприємства та розвивати їх

Вона також зазначила, що є питання, які стосуються і малого і середнього підприємництва, - "спеціальних програм від Мінекономіки і не тільки; тих нарад, які ми проводимо з профільними комітетами, загальної державної політики".

«Ми не винаходимо велосипед, це вже працює в інших державах. Ми вже у Європейській сім’ї, але наближаємо деякі моменти раніше, ніж саме членство у ЄС», - сказала Марія Мезенцева.