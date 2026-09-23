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Ярославський: білорусь нарощує свої сили біля кордонів країн-членів НАТО під виглядом навчань

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Останнім часом білорусь нарощує свої сили біля кордонів країн-членів НАТО під виглядом навчань. Однак ці дії разом із ще одним фактом можуть свідчити про наявність у них планів атаки на Литву.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив військовослужбовець ЗСУ Денис Ярославський. Він звернув увагу на те, що за даними OSINT та опублікованими супутниковими знімками, в білорусі відновлено залізничну гілку Пореччя — Учитель у напрямку литовського Друскінінкая.

За його словами, ще кілька місяців тому цю ділянку розбирали, а тепер залізнична інфраструктура знову з'являється практично біля литовського кордону. І тут головне питання: навіщо відновлювати залізницю, яка сьогодні фактично веде в нікуди? Для відповіді на це питання військовий пропонує ознайомитися з картою.

«За кордоном — Литва. Далі — район Сувалкського коридору, єдиного сухопутного сполучення країн Балтії з основною територією НАТО. Сам Альянс розглядає його як стратегічно важливу ділянку та постійно відпрацьовує його оборону. За моєю оцінкою, такі інфраструктурні роботи слід розглядати в контексті підготовки росії та білорусі до військового сценарію проти країн Балтії», — пояснює Денис Ярославський.

Він нагадує, що в будь-якій великій військовій операції перше, що необхідно армії — логістика: залізниці, автомобільні маршрути, склади, можливість швидко перекидати техніку, боєприпаси та особовий склад. І якщо розглядати сценарій російського наступу на країни Балтії, значення Сувалкського коридору очевидне: його перекриття порушує сухопутне сполучення Литви, Латвії та Естонії з рештою території НАТО. Саме тому цей район десятиліттями перебуває в центрі військового планування Північноатлантичного союзу.

«Одна залізнична гілка сама по собі ще не доводить, що рішення про війну вже ухвалено. Але такі речі рідко будують без конкретного завдання. Тому я зараз дуже уважно дивився б не лише на переміщення військ, а й на дороги, залізничні вузли, склади та іншу логістичну інфраструктуру білорусі в напрямку Литви та Польщі. Війна починається не в той момент, коли перший танк перетинає кордон, підготовка до війни починається набагато раніше — з логістики», — резюмирує Денис Ярославський.

Литва, Ярославський
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