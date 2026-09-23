В Україні зафіксували проблеми із внесенням коштів на рахунок ВАКС для оплати застави

В Україні зафіксували проблеми із внесенням коштів на рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) для оплати застави. Про це повідомив адвокат, експрокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький.
Він опублікував скріншоти листування з технічною підтримкою Монобанку, а також відео спроби сплатити довільну суму на рахунок ВАКС як заставу. У підтримці банку повідомили, що за цими реквізитами платіж здійснити неможливо, оскільки за рішенням Монобанку оплати, пов'язані із заставою, не здійснюються.
Він назвав цю ситуацію небезпечним прецедентом і звернув увагу на можливі правові наслідки такого обмеження.
Адвокат припустив, що подібні ситуації можуть стати підставою для звернень до Європейського суду з прав людини та потенційних виплат із державного бюджету.
Раніше Броневицький уже публічно критикував практику застосування застави та заявляв, що вона перетворилася на прихований спосіб тримання під вартою для НАБУ/САП.
За таких умов застава перестає виконувати функцію реальної альтернативи триманню під вартою, а особа фактично опиняється у стані безальтернативної ізоляції.
Тривале перебування в СІЗО за такої конструкції об'єктивно створює значний процесуальний тиск і змушує до надання будь-яких вигідних слідству показань, співпраці або укладення угоди як єдиного реального способу змінити своє становище.
"Якщо вже застава існує лише формально, а людина фактично позбавлена можливості вийти з-під варти, то називати це "альтернативним запобіжним заходом" не варто. Називайте речі своїми іменами — полон", — зазначив Броневицький.
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