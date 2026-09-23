Зупиніть війну: Трамп звернувся до путіна на сесії ГА ООН

Американський президент Дональд Трамп прибув на 81-шу сесію Генасамблеї ООН і звернувся до російського диктатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Трамп прибув на Генасамблею ООН, де він має виступити з промовою.

Один з журналіст запитав у президента США, яке його звернення до російського диктатора Володимира Путіна.

" Зупиніть війну ", - коротко відповів Трамп.