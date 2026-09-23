€20 млрд в обмін на реформи: ЄС назвав умови фінансування України

Україна може отримати понад €20 млрд бюджетної підтримки Євросоюзу до кінця 2026 року за умови виконання погоджених із Брюсселем реформ, заявив представник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

За його словами, серед головних вимог ЄС — забезпечення верховенства права та боротьба з корупцією. Виконання реформ безпосередньо пов’язане з подальшим виділенням коштів Україні.

Йдеться не про нові вимоги. 14 вересня єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос направили голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку лист із переліком законів, від ухвалення яких залежить подальше фінансування України.

Серед вимог — реорганізація ДБР, зміна процедури відбору прокурорів, створення незалежної експертної установи для НАБУ і САП, а також податкові та митні зміни. Окремо Єврокомісія вимагає відмовитися від послаблення обмежень для політично значущих осіб (PEP).

З понад €20 млрд, які залишаються доступними Україні до кінця 2026 року, близько €8 млрд безпосередньо залежать від ухвалення законів, уже погоджених з ЄС або переданих Єврокомісії на оцінку.

Лист надійшов до Києва напередодні пленарного тижня. Однак уже 17 вересня Верховна Рада припинила пленарні засідання майже на місяць. Наступне заплановане лише на 13 жовтня. Таким чином, парламент не проводитиме пленарних засідань 26 днів — у той час, коли від його голосувань залежить отримання частини європейського фінансування.

В Апараті Верховної Ради заперечують, що парламент пішов на перерву, наголошуючи, що депутати продовжують працювати в комітетах, робочих групах і фракціях. Пленарних засідань, однак, до 13 жовтня не передбачено.

Заява Мерсьє пролунала на тлі переговорів Києва з ЄС про додаткове фінансування для покриття дефіциту державного бюджету. Єврокомісія водночас нагадує, що понад €20 млрд уже передбаченої допомоги можуть бути розблоковані після виконання Україною раніше взятих на себе зобов’язань.