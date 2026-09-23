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Три чверті українців вважають, що рівень корупції зріс від початку великої війни — опитування

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75,2% українців вважають, що рівень корупції в країні зріс від початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на результати опитування дослідницької компанії «Соціополіс».

16,1% опитаних вважають, що рівень корупції за цей час не змінився, і лише 3,5% — що він знизився.

Найчастіше високий рівень корупції респонденти пов’язують із президентом України та його оточенням і Офісом президента — цей варіант назвали 59% опитаних. Верховну Раду та народних депутатів назвали 54,7%, правоохоронну та судову систему — 48,2%, Кабінет Міністрів — 38,9%, олігархів і великий бізнес — 37%.

На запитання про можливість проведення виборів на тлі високого рівня корупції 31,8% респондентів відповіли, що в разі її подальшого зростання в Україні слід провести вибори. 40% вважають, що вибори мають відбутися лише після закінчення війни, а 24,4% — що рівень корупції взагалі не повинен впливати на рішення про їх проведення.

Опитування проводилося компанією «Соціополіс» 16–21 вересня методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 1002 повнолітні жителі України. До вибірки не входили українці, які перебувають за кордоном, а також жителі окупованих територій, де відсутній мобільний зв’язок українських операторів.

опитування, корупція
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