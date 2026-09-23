Російський диктатор Володимир Путін планує особисто відвідати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї під головуванням очільника КНР Сі Цзіньпіна, однак, йомвірно, не братиме участі в саміті G20 у США. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників у Кремлі.

https://news.liga.net/ua/politics/news/bloomberg-putin-ymovirno-propustyt-samit-g20-u-ssha-ale-planuie-vidvidaty-kytay

Путін уперше з 2017 року планує особисто взяти участь у зустрічі лідерів АТЕС. Водночас імовірність його участі в саміті G20 у Флориді є вкрай низькою, заявили вони.

Речник Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит про коментар.

Глава КНР прийматиме лідерів АТЕС у китайському Шеньчжені 18-19 листопада. Російські чиновники припускали можливість проведення тристоронньої зустрічі за участі диктатора РФ, лідера КНР та президента США Дональда Трампа.

Помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков на початку вересня заявив, що Путін і Сі обговорювали цю ідею під час переговорів на саміті Шанхайської організації співробітництва у Киргизстані. За його словами, реалізація такого плану залежатиме від того, чи вирішить Трамп відвідати саміт АТЕС.

Закордонні поїздки Путіна обмежені санкціями, міркуваннями безпеки та ордером на його арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом у 2023 році у справі про депортацію українських дітей. Водночас у 2024 році він відвідав Монголію, яка є учасницею Римського статуту, але там його не затримали.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін також відвідував Китай, Індію, Об’єднані Арабські Емірати, Північну Корею, В’єтнам та колишні радянські республіки. Крім того, він побував у США, де Трамп приймав його на саміті на Алясці в серпні минулого року.

При цьому Путін значною мірою уникав багатосторонніх форумів, де міг би зіткнутися з союзниками України з Європи, а також із такими країнами, як Канада, Японія, Південна Корея та Австралія.

Довідка. Росія залишається членом G20, до якої входять 19 держав і Євросоюз та Африканський союзи. Попри повномасштабну війну проти України, Росію не виключили з G20, хоча західні країни значною мірою обмежили взаємодію з її представниками в межах групи.