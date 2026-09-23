Санкційний тиск, Patriot та Starlink: Блюменталь заявив про необхідність посилити підтримку України

Сенатор США Річард Блюменталь заявив про необхідність посилити підтримку України після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Серед ключових питань він назвав санкційний тиск на росію, системи протиповітряної оборони Patriot та Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.
За словами сенатора, зустріч була «надихаючою», а Зеленський висловив вдячність за ухвалення нового американського санкційного закону проти Росії. Блюменталь наголосив, що документ потрібно якнайшвидше застосувати, щоб скоротити доходи Кремля від продажу нафти й газу, передусім до Китаю та Індії.
Йдеться про санкційний законопроєкт, який Блюменталь просував разом із покійним сенатором Ліндсі Гремом. Палата представників ухвалила документ 16 вересня, після чого президент Дональд Трамп підписав його 18 вересня. Закон передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового танкерного флоту, а також дозволяє запроваджувати мита до 100% для найбільших покупців російських енергоносіїв.
Окремо Блюменталь заявив про необхідність посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими. За його словами, Україні потрібні ракети-перехоплювачі Patriot, які є в арсеналах США та інших держав.
«Перед обличчям жорстоких бомбардувань взимку Україні потрібен Starlink, щоб виявляти й знищувати російські ракети ще до їхнього запуску, а також ракети-перехоплювачі Patriot», – зазначив сенатор.
Водночас під час зустрічі Зеленський окремо наголосив на потребі України в перехоплювачах балістичних ракет. Президент заявив, що американські Patriot наразі неможливо замінити, а збільшення кількості систем антибалістичної оборони допоможе захищати українців від російських ударів.
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