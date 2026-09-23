Лікар: 95% онкопацієнтів після стаціонарного лікування потребують реабілітації

95% пацієнтів після стаціонарного лікування потребують реабілітації, однак фактично охоплена менш як половина цієї потреби. Так вважають опитані фахівці з онкологічної реабілітації.

Про це під час Всеукраїнського конгресу з фізичної терапії 2026 року повідомила фізична терапевтка, професорка Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Катерина Тимрук-Скоропад, презентуючи дослідження «Реабілітація в онкології: рух до відновлення».

Дослідження проводили на основі даних НСЗУ за 2023–2025 роки, а також опитування 563 пацієнтів і 167 фахівців.

За оцінкою фахівців, 95% їхніх пацієнтів потребують реабілітації після стаціонарного лікування, однак реально охоплена менш як половина цієї потреби. Довготривалої реабілітації, за їхніми оцінками, потребують 82% пацієнтів.

Водночас усі опитані фахівці вважають, що їхні пацієнти потребують реабілітації в закладах охорони здоров’я.