Експерт: москва зацікавлена насамперед у припиненні українських ударів по своїх НПЗ

Росія намагається через президента США Дональда Трампа домогтися припинення українських ударів по своїх нафтопереробних заводах, оскільки побоюється подальшого погіршення ситуації з паливом та можливих економічних наслідків.

Про це в етері телеканалу "Апостроф" розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За словами експерта, переговори про так зване енергетичне перемир'я залишаються невизначеними, оскільки Україна та Росія по-різному розуміють його можливий зміст. Водночас Москва зацікавлена насамперед у припиненні українських ударів по своїх НПЗ.

"Росія трактує перемир'я таким чином, що вона не надає ніяких гарантій, нема ніякого моніторингу, а просто Україна перестає обстрілювати російські НПЗ, тому що це для Росії критична точка, да. І в цій грі росіяни підключили Трампа, який також нічого не говорить про те, що Росія обстрілює українські цивільні інфраструктури... а лише вимагає припинення ударів по російських НПЗ", — пояснив Омельченко.

Експерт зазначив, що значна частина російських нафтопереробних потужностей уже не працює через українські удари, що призводить до дефіциту нафтопродуктів.

"На сьогодні десь понад 40% всіх потужностей, десь 45-48% нафтопереробних потужностей Росії, вони не працюють через українські удари дронів, великий дефіцит нафтопродуктів, вже близько 35% по бензину навіть, по дизпаливу в окремих галузях і регіонах є дефіцит. І він посилюється", — сказав він.

За словами Омельченка, продовження ударів по російській нафтопереробці може створити для РФ серйозні економічні проблеми. Особливе значення, на його думку, має дизельне пальне, від якого залежить робота не лише військової машини, а й залізниці, аграрного сектору, видобувних підприємств та частини комунальної інфраструктури.

Водночас Росія намагається компенсувати дефіцит пального за рахунок імпорту з інших країн. За словами експерта, частину потреб покриває Білорусь, а також використовуються поставки з Казахстану та Індії.

"Білорусь може, вона вже це і робить, не тільки Білорусь, частково Казахстан, з Індії вони везуть дизпаливо там, з деяких інших країн, але це не спасає. Якщо ці потужні удари українських дронів і ракет продовжаться по НПЗ, Росія змушена буде припинити удари по українських енергетичних і взагалі цивільних об'єктах, і в іншому випадку просто її економіка буде колапсувати", — повідомив фахівець.

Омельченко пояснив, що дефіцит дизельного пального може мати наслідки для широкого спектра галузей російської економіки. Зокрема, значна частина залізничної мережі РФ не електрифікована і працює на дизельному пальному.

За словами експерта, саме ризик погіршення економічної ситуації може змусити Росію переглянути свою політику щодо ударів по українській енергетиці.

Омельченко також зазначив, що Росія вже отримує допомогу з боку інших держав для покриття дефіциту пального, однак наразі це не компенсує всіх втрат російської нафтопереробки.

На думку експерта, Москва через міжнародний тиск, зокрема за участю США, намагається домогтися припинення українських ударів по НПЗ, щоб зменшити власні економічні ризики та водночас зберегти можливість атакувати українську енергетичну інфраструктуру.