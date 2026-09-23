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Україна і Чехія підписали меморандум щодо співпраці в проєктах видобутку нафти та газу

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Група Нафтогаз та чеська нафтогазова компанія MND підписали меморандум щодо співпраці в проєктах видобутку нафти та газу в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нафтогаз.

"Документ підписано під час Саміту Карпатської вісімки, що відбувся цього тижня. Він стосується потенційної участі MND в трьох діючих угодах про розподіл продукції (УРП) між Укргазвидобуванням, що входить до Групи Нафтогаз, та урядом України", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Нафтогазі зауважили, що можливе входження MND до угод відбуватиметься за результатами відповідного конкурсного відбору. Початковий обсяг інвестицій у межах трьох УРП може становити від 60 млн доларів.

Меморандум також створює основу для подальшого опрацювання умов потенційної співпраці між Нафтогазом та MND. У разі реалізації проєкти дозволять залучити додаткові інвестиції у видобуток і сприятимуть зміцненню енергетичної незалежності України.

Нафтогаз, MND
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