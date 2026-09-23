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Франція та США працюють над створенням міжнародної місії для відновлення руху в Ормузькій протоці

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У вівторок дипломати повідомили, що Франція у співпраці зі США розпочала розробку проєкту резолюції Ради Безпеки ООН щодо створення міжнародної місії для відновлення руху в Ормузькій протоці, передає УНН із посиланням на Reuters.

Раніше Париж уже робив безуспішні спроби підготувати таку резолюцію, однак цей новий крок став наслідком переговорів між президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом, що відбулися ввечері в понеділок на полях Генеральної Асамблеї ООН.

"Обговорювалося кілька варіантів", — зазначив Макрон після зустрічі з американським лідером у хмарочосі "Трамп-тауер" у Нью-Йорку.

"Найближчими годинами ми працюватимемо над дипломатичними рішеннями, які дозволили б — навіть за відсутності всеосяжної угоди — знайти шляхи для забезпечення проходу більшої кількості контейнеровозів і нафтових танкерів".

За словами дипломатів, Париж сподівається незабаром представити проєкт резолюції на розгляд Ради Безпеки, хоча й не називає конкретних термінів.

Попередні спроби в ООН не отримали підтримки Китаю та Росії — постійних членів Ради Безпеки, що мають право вето, — через побоювання щодо упередженого ставлення до Тегерана.

Однак на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту та занепокоєння тим, що просування повстанців-хуситів у Ємені може загрожувати стратегічному коридору в Баб-ель-Мандебській протоці, з’явилася надія, що цього разу вдасться знайти компроміс.

Дипломати зазначили, що в центрі уваги резолюції буде відокремлення питання безпеки цього водного шляху від загальної напруженості у відносинах з Іраном, а також наголошення на спільних інтересах усіх держав щодо збереження свободи судноплавства та доступу до енергоресурсів.

Країни — члени ООН координуватимуть зусилля із захисту комерційного судноплавства через Ормузьку протоку, не займаючи при цьому агресивної позиції щодо Ірану, не критикуючи США та не пов’язуючи це питання з іншими регіональними конфліктами, повідомили дипломати.

"Франція прагне співпрацювати з американцями та своїми партнерами над резолюцією Ради Безпеки, яка гарантувала б свободу судноплавства в Ормузькій протоці", — заявило французьке дипломатичне джерело.

США, Франція, Ормузька протока
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