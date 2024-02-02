Кабмін хоче спростити сертифікацію організацій та компаній, що займаються розмінуванням

Кабінет Міністрів України готує проєкт постанови, які дадуть змогу спростити сертифікацію організацій та компаній, що займаються розмінуванням.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду розповів, що цього року в бюджет було вперше закладено кошти на програми гуманітарного розмінування. На це було виділено 3 млрд гривень.

За його словами, він доручив Міністерству економіки та іншим органам затвердити план, який дасть змогу пріоритезувати

Також було доручено розробити постанову, яка регулюватиме порядок компенсацій аграріям за проведене розмінування сільськогосподарських угідь.

Шмигаль наголосив на важливості доступності послуг із розмінування. У зв’язку з цим було доручено напрацювати механізм, за допомогою якого розмінуванням могли скористатися малі фермери.

Крім того, на майбутньому засіданні Національного органу з протимінної діяльності буде розглянуто стратегію гуманітарного розмінування. Пізніше її винесуть на засідання Ради національної безпеки та оборони.