Топ-5 лучших идей что подарить девушке на 14 февраля

День святого Валентина — особенный праздник для влюбленных, ведь свои нежные чувства можно подкрепить не только словами, а и романтическим подарком. Каждая девушка мечтает получить от своего любимого особенный сюрприз, чтоб еще раз почувствовать его тепло, любовь и внимание. Это значит, что вам нужно очень внимательно и без суеты отнестись к выбору презента для нее. Если вы нацелены поздравить любимую достойным подарком, но сомневаетесь, что купить, предлагаем подборку интересных вариантов. В нашем списке собраны идеи, что подарить девушке на 14 февраля стоимостью до 10 тысяч гривен.

Наручные часы

С этим подарком связано больше всего предрассудков и примет. Поэтому узнайте заранее, суеверна ли ваша девушка, иначе презент вместо радости вызовет противоположный эффект. Если она не верит в приметы, то часы в подарок ей точно понравятся.

Вы можете выбрать стильную модель с кварцевым механизмом или подобрать недорогой модные смарт-часы с базовым набором функций.

Ювелирные украшения

В вишлисте каждой девушки точно есть украшение, о котором она мечтает. Планируя покупку, обратите внимание, какие изделия она носит: серебряные или золотые. Или сделайте сюрприз и подарите современную качественную бижутерию Swarovski. Это удачная идея подарка на 14 февраля и хорошая альтернатива традиционным золотым украшениям. Бренд тщательно отслеживает тренды и регулярно выпускает разные коллекции. Так что эти украшения не выходят из моды годами. Коктейльные перстни, нежные браслеты и экстравагантные серьги с кристаллами Swarovski точно вызовут восторг вашей девушки. Благодаря своей универсальности и оригинальности они дополнят любой наряд и подчеркнут вкус их обладательницы. Только чтобы точно угодить с подарком, подумайте чего бы ей больше хотелось или чего не хватает — колечка на пальце, подвески, браслета, сережек.

Фотоальбом или фотокнига с вашими фото

Такой подарок — очень хороший способ креативно признаться ей в любви. Если ваша девушка романтичная и творческая натура, ей точно понравится такой подход. Закажите печать фотокниги с вашими общими фото воспоминаниями. Ее дизайн вы можете придумать самостоятельно. Или же купите обычный альбом для фото и наполните каждую страницу лучшими кадрами из вашей совместной жизни.

Если вам кажется, что подарить девушке на 14 февраля альбом с фотографиями банально, закажите картину по номерам или мозаику с общим фотоснимком. В процессе рисования или складывания пазла ваша девушка почувствует себя настоящим креатором.

Мягкая игрушка

Еще одна простая и в то же время милая идея, что можно подарить девушке на 14 февраля. Это может быть белый или разноцветный мишка с сердечком, игрушка в виде любимого героя фильма или мультика. Главное — не совершайте бессмысленную покупку. Например, слишком большую игрушку некуда будет поставить, а совсем миниатюрный мишка рискует стать символом вашей скупости.

Букет

Красивый букет любимых цветов — идеальный подарок на День влюбленных девушке, отношения с которой только начались. Такой презент можно подарить как самостоятельный, если вы недавно познакомились, или в качестве дополнения к основному.

Романтичнее и более оригинально будут выглядеть цветы в коробке в форме сердца или в корзинке с бантом из ленточек.

Букет может быть не только ароматным, а и съедобным, например, конфетный или фруктовый. Или же из гелиевых шаров-сердечек с красивыми словами о вашей любимой.

Растопить сердце любой дамы способен букет из 101 розы или цветы не по сезону, например, пионы или сирень. Откажитесь от покупки цветов длиной в рост девушки, они очень непрактичны и быстро теряют свежий вид.