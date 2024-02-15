Буданов: Артилерійські системи та боєприпаси для ЗСУ - це пріоритет №1

Головним пріоритетом для української армії на найближчий місяць є артсистеми та боєприпаси.
Вони значно полегшать ситуацію на фронті. Про це у коментарі ICTV сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Буданов розповів про пріоритети для забезпечення боєздатності війська.
"Головнокомандувач Сирський зробив ґрунтовну доповідь, де були визначені основні пріоритети. Зрозуміло, що артилерійські системи та боєприпаси - це пріоритет №1", - сказав Буданов.
За його словами, міжнародні партнери також озвучили, скільки і яка країна, а також за який час впродовж місяця зможе передати артсистеми та боєприпаси.
"Це значно полегшить ситуацію для нас", - додав Буданов.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023