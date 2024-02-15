Буданов: Артилерійські системи та боєприпаси для ЗСУ - це пріоритет №1

Головним пріоритетом для української армії на найближчий місяць є артсистеми та боєприпаси.

Вони значно полегшать ситуацію на фронті. Про це у коментарі ICTV сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Буданов розповів про пріоритети для забезпечення боєздатності війська.

"Головнокомандувач Сирський зробив ґрунтовну доповідь, де були визначені основні пріоритети. Зрозуміло, що артилерійські системи та боєприпаси - це пріоритет №1", - сказав Буданов.

За його словами, міжнародні партнери також озвучили, скільки і яка країна, а також за який час впродовж місяця зможе передати артсистеми та боєприпаси.

"Це значно полегшить ситуацію для нас", - додав Буданов.