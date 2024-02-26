Данілов розповів, як працює російська пропагандистська машина в Україні

Зараз російська пропагандистська машина здебільшого працює в Україні на чотирьох напрямках.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на форумі Україна. Рік 2024.

За його словами, росіяни сфокусовані на таких темах:

дискредитація вищого політичного керівництва України;

розкол еліт;

деморалізація ЗСУ;

дезорганізація населення.

Окрім України, велика дезінформаційна кампанія рф спрямована на Польщу.

Секретар РНБО зазначив, що великий внесок у поточні відносини між Україною і Польщею зробили саме росіяни. Так, вони просувають наративи про приниження поляками українців.

Окрім того, у рф інформаційно працюють над виборами в ЄС, США і Великій Британії.

«Окрім фізичної війни, яка іде на нашій території, зараз іде війна за розум, за мозок людей», – наголосив Данілов.