Данілов розповів, як працює російська пропагандистська машина в Україні

Зараз російська пропагандистська машина здебільшого працює в Україні на чотирьох напрямках.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на форумі Україна. Рік 2024.
За його словами, росіяни сфокусовані на таких темах:
Окрім України, велика дезінформаційна кампанія рф спрямована на Польщу.
Секретар РНБО зазначив, що великий внесок у поточні відносини між Україною і Польщею зробили саме росіяни. Так, вони просувають наративи про приниження поляками українців.
Окрім того, у рф інформаційно працюють над виборами в ЄС, США і Великій Британії.
«Окрім фізичної війни, яка іде на нашій території, зараз іде війна за розум, за мозок людей», – наголосив Данілов.
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