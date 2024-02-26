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Буданов: Проти України росія проводить операцію "Майдан-3"

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росія зараз проводить операцію, названу "Майдан-3". Це офіційна назва в російських документах, сказав у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024" керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, це максимально дорога операція, і вона провалиться. Україні відомі всі замисли.

"Однак у рамках цієї операції вони спланували наступне: створити ситуацію, в якій поставити під сумнів не стільки президента, скільки прийняття рішень взагалі в Україні в період після 21 та 20 травня", – сказав він.

Після цього росіяни розраховують, що на тлі смути та двоякості те саме буде спроєктоване на наше військо, і їм вдасться в першій половині червня завдати військової поразки на сході України.

"Їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки нанесення воєнної поразки", – сказав він.

Буданов, Майдан-3
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