Обучение инвестированию: путь к финансовой независимости даже во время кризиса

В последние годы разные кризисы заметно обвалили мировую экономику. Существенные потрясения начались с пандемии. Продолжила печальную тенденцию для украинских граждан война. Но даже в таких сложных условиях нужно заботиться о своем финансовом будущем. Для этого в условиях кризиса не так уж много возможностей. Заработать в этом случае позволяет фондовый рынок. Выход на биржу предоставляется практически каждому желающему. При этом такая деятельность дает возможность не только сохранить, но и приумножить свой капитал. Разбираемся, как добиться успеха в инвестировании.

С чего начать свой путь потенциальному инвестору

Хотите вкладывать деньги и зарабатывать? Для начинающих обучение трейдингу — первое и обязательное условие успешной деятельности на финансовом рынке. Без теоретической базы, в частности понимания основных принципов фондовой биржи, и практических навыков риски значительно увеличиваются. Можно даже за короткое время потерять свой капитал. Поэтому начинать необходимо с качественного обучения, которое должно давать следующий багаж знаний и навыков:

особенности работы фондовой биржи и возможности заработать на ней;

виды инвестиционных активов и их доходность;

основы формирования инвестиционного портфеля;

азы технического анализа — умение предугадывать движение котировок актива по графику цены.

Обучение позволяет новичку с уверенностью приобрести ценные бумаги и начать работу, контролируя свои эмоции в реальных сделках.

Как и где пройти обучение инвестированию

Существует множество способов получить образование в области инвестирования. Один из наиболее эффективных и доступных способов — это прохождение обучающих курсов и программ. Сегодня есть разные онлайн-платформы, предлагающие обучение инвестированию от ведущих экспертов в этой области. Такие курсы обычно охватывают широкий спектр тем, начиная от базовых принципов инвестирования и заканчивая продвинутыми стратегиями анализа рынка и управления портфелем.

Среди лидеров в этой сфере стоит выделить Биржевой университет — известный в Украине обучающий центр, который предлагает эффективное обучение в виде интенсивов. Всего за две недели можно овладеть необходимым для новичка материалом. Курс ведет профессиональный инвестиционный эксперт, который делится собственным опытом и аналитикой. Одним из основных преимуществ обучения, которое предлагает этот обучающий центр, является его практическая направленность. Кроме теории, студенты получают навыки, позволяющие применять ее в реальных сделках.

Чем отличается трейдинг от инвестирования

Если участник рынка выбирает трейдинг, то он должен быть готовым к постоянной работе на бирже. Этот вид деятельности требует постоянного мониторинга рыночной ситуации. Трейдер должен анализировать графики цен, отслеживать новости экономики и постоянно совершать сделки. Доход он получает от изменения стоимости актива при краткосрочных сделках.

Инвестирование же предполагает долгосрочное вложение средств с целью получения прибыли на изменении цены актива со временем или дивидендных выплатах, если их предлагает эмитент. Чтобы создать диверсифицированный портфель, нужны специальные знания. Важно правильно выбрать активы для него и распределить их в оптимальном процентном соотношении.

Те, кто только начинает свою работу на фондовом рынке, должен выбрать для себя наиболее подходящий вид занятия — трейдинг или инвестирование. Потенциальный доход трейдера может превышать прибыль инвестора. Но трейдинг требует активного участия, поэтому нужно понимать, что для этого рода деятельности придется выделить время. Также нужно уметь контролировать риски.