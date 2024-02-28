Комітет з питань розвідки: росія планує диверсійні дії та відверті провокації проти України

Комітет з питань розвідки при Президентові України повідомив про план керівництва країни-агресора щодо диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій.

Про це йдеться у заяві Комітету з питань розвідки у телеграм-каналі ГУР.

"Шановні українці та наші міжнародні партнери! Через два роки після розв’язання росією повномасштабної загарбницької війни Україна постала перед об’єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних та рівноправних людей", - йдеться у зверненні.

У Комітеті повідомляють, що в умовах свідомого відволікання світової суспільної уваги від тривалої та кривавої російсько-української війни керівництво країни-агресора вдалося до реалізації плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій.

Основними напрямками та цілями ворога є зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про "втому від України" серед наших партнерів і союзників у світі. Глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі.

Мета росіян всередині України, як зазначають у Комітеті розвідки – деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити всіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.

Зазначається, що російські спецслужби мають великий досвід у сфері ведення гібридних воєн. На інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше, ніж на конвенційну війну.