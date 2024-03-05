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Шмигаль: Сьогодні близько 700 тис. людей в Україні заброньовані

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над удосконаленням бронювання підприємствами військовозобов'язаних працівників, зокрема враховуватиметься рівень податків, зарплат та вплив підприємства або галузі на економіку. Про це Шмигаль сказав під час пресконференції, передають Українськi Новини.

"Ми зараз дійсно дивимося, як зробити параметри бронювання справедливими. Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією - всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. І , відповідно, вплив підприємства або галузі на економіку - ось це рамки майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", - повідомив він.

Зокрема, з його слів, пріоритетними для бронювання будуть працівники підприємств, що: забезпечують життєдіяльність країни; належать до критичних галузей економіки; несуть вагоме податкове навантаження; отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище середньої по галузі.

"Ці галузі, які мають вагомий, або критичний вплив на економіку країни, мають бути Міністерством економіки виділені, ця дискусія триває і робота ведеться. В цих галузях підприємства, які мають відповідне навантаження, наприклад, податкове навантаження вище середнього по відповідній галузі. Такого офіційного показника нема, але Податкова його надає Міністерству економіки", - сказав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що сьогодні всі громадяни мають або захищати державу, або працювати та наповнювати держбюджет.

За його словами, для того, щоб оборона була ефективною, щонайменше восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одного захисника , якщо співвідношення менше, країна не буде в спроможності забезпечувати Сили безпеки і оборони.

Шмигаль повідомив, що сьогодні близько 700 тис. людей в Україні заброньовані.

Шмигаль
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