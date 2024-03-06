Шмигаль: Кабмін виділив 9,3 млрд грн на швидке відновлення для тринадцяти областей

Кабінет Міністрів України виділив 9,3 млрд грн на швидке відновлення для тринадцяти областей, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми продовжуємо швидке відновлення. Сьогодні виділяємо з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд грн для Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За словами прем'єра, на ці кошти буде відремонтовано житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023