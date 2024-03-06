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Шмигаль: Кабмін виділив 9,3 млрд грн на швидке відновлення для тринадцяти областей

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Кабінет Міністрів України виділив 9,3 млрд грн на швидке відновлення для тринадцяти областей, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми продовжуємо швидке відновлення. Сьогодні виділяємо з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд грн для Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, на ці кошти буде відремонтовано житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури.

Шмигаль
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